Порошенко итальянским СМИ: Путин хочет захватить Украину, представим, что завтра он сделает то же самое с частью Италии

Президент Украины Петр Порошенко в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что Украина уже четыре года является объектом российской агрессии, и Италия должна быть солидарной с Киевом в вопросе противодействия деструктивной деятельности России.

По словам Порошенко, президент РФ Владимир Путин "только император", который хочет присоединить Украину, даже не спрашивая мнения украинцев.

"Представим, что завтра он захочет сделать то же самое с Сардинией. Может организовать фальшивый референдум и заявить, что остров вдруг стал росссийским. Каждый итальянец начал бы борьбу, чтобы получить его обратно и, конечно, должен иметь поддержку всего мира. Так же и я жду, чтобы все, включая Италию, боролись против российской военной оккупации моей страны", - цитирует интервью пресс-служба президента.

Добавим, что во время интервью изданию Порошенко предложил устроить поездку на Донбасс известному своей пророссийской политикой главе МВД Италии Маттео Сальвини, чтобы показать ему "ад, который там создал Путин".

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.