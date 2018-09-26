Порошенко и Туск обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость продолжения давления на РФ

В рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, передает пресс-служба главы государства.

Стороны обменялись мнениями относительно путей реализации договоренностей, достигнутых по итогам двадцатого саммита Украина - ЕС.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей.

Глава государства поблагодарил за решение ЕС продлить экономические санкции против России до 31 января 2019 года. Также было признано необходимым активизировать международные усилия для защиты интересов Украины от противоправных действий РФ в Азовском море.

Президент Украины в очередной раз призвал усилить давление на РФ для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

25 сентября Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в город Нью-Йорк , где примет участие в 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН.