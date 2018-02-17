Порошенко и министр обороны США Мэттис встретились в Мюнхене: главные заявления

Мэттис и Порошенко провели переговоры на полях Мюнхенской конференции

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис провели встречу в Мюнхене в рамках конференции по безопасности.

Как рассказали в пресс-службе главы украинского государства, стороны обсудили ситуацию на Донбассе и осудили попытки России и боевиков подорвать мирный процесс.

Мэттис и Порошенко также подняли вопрос о необходимости размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Они также подчеркнули важность политики санкций против РФ к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Последние решения Вашингтона является сигналом агрессору против любых намерений эскалации ситуации в Донбассе, которая, по имеющимся в Украину новых оборонных возможностей, в разы увеличит цену такой вероятной агрессии", - заявил глава украинского государства.

В свою очередь Мэттис подтвердил приверженность США к восстановлению целостности Украины. Глава Пентагона также отметил значительный прогресс, который показала Украина в реформировании сферы безопасности и обороны.

На встрече также присутствовал Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Ранее Порошенко заявил, что гибридная война России против Украины превращается в полномасштабную Всемирную гибридную войну.

16 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 18 февраля. В повестке дня конференции - обсуждение конфликтов в Украине и Сирии, а также ядерной программы Северной Кореи.