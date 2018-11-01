Порошенко и Меркель провели переговоры в Киеве. Как это было

Встреча Меркель и Порошенко проходила в формате один на один

1 июля канцлер Германия Ангела Меркель приехала в Киев для переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

НВ рассказывает, как прошли эти переговоры и что заявили лидеры двух государств по их итогам.

Торжественная встреча

В середине дня 1 ноября Ангела Меркель прибыла в Мариинский дворец, на крыльце которого ее встретил Петр Порошенко.

Видео церемонии торжественной встречи опубликовано на сайте президента.

На сайте президента отмечается также, что переговоры проходили в формате один на один. После них состоялась совместная пресс-конференция Порошенко и Меркель.

Что заявил президент Порошенко по итогам переговоров

Поблагодарил за борьбу с российской агрессией и содействие реформам.

Заявил, что проинформировал Меркель об инициированных им изменениях в Конституцию, которые закрепляют европейский и евроатлантический вектор внешней политики Украины.

Напомнил, что 14 раз ездил в Германию и отметил доверительные отношения с Ангелой Меркель.

Вспомнил 19-часовые переговоры в Минске, "когда надо было остановить российскую агрессию, когда надо было подготовить и подписать Минские договоренности", за невыполнение которых ЕС ввел санкции против России.

Заверил, что Украина значительно изменилась за четыре года и заявил, что "внутренние преобразования и являются тем раздражителем, который не дает покоя агрессору", поскольку Кремль все еще хочет изменить цивилизационный выбор Украины.

Подчеркнул, что Украине важна поддержка ЕС в вопросах реформ и безопасности и поблагодарил Меркель за усилия для сохранения в Европе единства и солидарности с Украиной.

Ведущей темой переговоров была агрессия России. Обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, в том числе с правами человека.

Заявил, что привел новые неопровержимые доказательства преступных действий против Украины и передал соответствующие документы.

Заявил, что подтвердил приверженность Украины Минским договоренностям и готовность выполнять обязательства по ним по обеспечению безопасностного компонента, чтобы перейти к политическому.

Упомянул о продлении на год срока действия Закона об особом режиме самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Отметил, что выполнение Минских договоренностей зависит от России, и никто не сомневается, что именно она стимулирует эскалацию конфликта. "Вы могли в этом убедиться во время последних дебатов в Совбезе ООН 30 октября текущего года", - добавил Порошенко.

Заявил, что вместе с Меркель они решительно осудили продолжение обстрелов из запрещенного оружия со стороны неконтролируемых Украины территорий. "Недопустимо и то, что из-за действий агрессора продолжают гибнуть люди, в том числе гражданские, в том числе женщины и дети", - добавил президент.

Заявил, что вместе с Меркель они "выразили совершенно четкую общую позицию относительно важности освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РФ и Крыму, а также незаконно удерживаемых заложников на оккупированном Донбассе".

Заявил, что вместе с Меркель они скоординировали подходы к осуждению фейковых выборов в оккупированных Донецке и Луганске, организованных РФ. "Они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации в Донбассе", - подчеркнул президент.

Напомнил, что фейковые выборы на оккупированных территориях - не первая попытка РФ "подорвать Минский процесс". "Когда были назначены на декабрь местные выборы, в одностороннем порядке фейковые выборы были РФ организованы в ноябре", - сказал президент.

Отметил, что единственный путь урегулирования ситуации - проведение на Донбассе честных, прозрачных, демократических выборов согласно украинскому законодательству, как это указано в Минских договоренностях. Но осуществить такие выборы можно только после вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, восстановления украинского теле- и радиовещания на всей территории Донбасса.

Обратил внимание, что нынешние фейковые выборы, как и предыдущие, будут ничтожными с юридической точки зрения и не будут иметь никаких правовых последствий, их никогда не признает международное сообщество.

Назвал еще одну тему переговоров - угроза эскалации в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Выразил благодарность за содействие Меркель в том, что в госпиталях немецкого Бундесвера проходят лечение и реабилитацию украинские бойцы.

Поблагодарил за помощь правительства Германии на пути реформ в Украине.

Вспомнил о визите на прошлой неделе государственных секретарей правительства Германии.

Сообщил, что Германия после его обращения решила направить в Украину спецпредставителя по вопросам реформ в области управления и децентрализации Йорга Мильберта.

Сообщил, что договорился с Меркель о проведении 10-го заседания Украино-немецкой группы высокого уровня 28 ноября в Берлине. Заявил, что оно будет способствовать росту динамики сотрудничества Украины и Германии.

Заявил, что обсуждали и энергетическую безопасность Украины и ЕС.

Заявил, что обсудили направления дальнейшего стимулирования немецких инвестиций в экономику Украины и напомнил, что Германия является ведущим инвестором в Украине с показателем 1,7 млрд евро и на сегодняшний день за счет этого создано 10 тысяч рабочих мест.

Приветствовал подписание соглашения об открытии местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества и Кредитного учреждения для восстановления, что создает правовую основу для расширения финансовой и технической помощи Украине в критически важных вопросах.

Напомнил об объявлении Меркель во время прошлого приезда, что правительство Германии решило выделить Украине кредит в 0,5 млрд евро на поддержку украинской экономики. Сообщил, что часть этих средств должна быть использована для построения дороги Киев - Мариуполь.

Заявил, что обсуждали перспективы развития гражданского общества в Украине.

Рассказал, что 750 тысяч украинцев изучают немецкий язык.

Заявил, что российское решение о санкциях против Украины не было неожиданным. "За небольшим исключением это список очень достойных людей, включая мего сына, включая половину моей Администрации, с большим количеством народных депутатов, большинство которых - из коалиции, членами украинского правительства. И хочу сказать, что в Украине пребывание в этом списке является как некая государственная награда, по крайней мере, это так воспринимается. И очень обижены те, кто в этот список не попал", - сказал президент.

Российское решение о санкциях против украинских граждан не было неожиданным. За небольшим исключением - это список очень достойных людей, включая половиной моей администрации, с большим количеством народных депутатов, включая моим сыном и членами украинского правительства. pic.twitter.com/tQ0ctqLXpP - Петр Порошенко (@poroshenko) 1 ноября 2018 г.

Назвал российские санкции свидетельством того, что Россия не собирается имплементировать Минские договоренности.

Заявил, что "вместо того, чтобы бряцать оружием - на фронте, через санкции", России надо уйти из Украины, отвести свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет и мир, и не надо будет вводить никакие санкции.

Поблагодарил Германию и Францию за принятие решения присоединиться к резолюции ООН и Совбеза ООН по Крыму и Азову.

Заявил, что считает, что имплементацию Минских договоренностей удастся обеспечить, в том числе в нормандском формате с участием президента Франции Эммануэля Макрона. "На сегодняшний день мы чувствуем поддержку всего мира и продолжение этой оккупации является абсолютно бесперспективным. И Россия уже поняла это", - сказал президент.

Что заявила Меркель по итогам переговоров

Отметила, что со времени Революции Достоинства немецко-украинские отношения "сильно выросли".

Заявила, что Германия выступает за территориальную целостность и самоопределение будущего Украины.

Заявила, что поддержка Германии достаточно конкретная, и у федерального правительства Германии есть план действий в отношении Украины. "Мы в плане гуманитарной помощи крупнейший донор", - отметила канцлер.

Сообщила, что с 2014 года Бундесвер лечит более 110 раненых украинских солдат.

"В области науки мы будем создавать Центр передового опыта на сумму 2 млн евро. Очень важно, чтобы ученые имели шанс оставаться в Украине, а не выезжать за границу", - отметила Меркель.

В области науки мы будем создавать Центр передового опыта на сумму 2 млн евро. Очень важно, чтобы ученые имели шанс оставаться в Украине

Заявила, что с 2014 года в рамках сотрудничества ради развития было выделено 490 млн евро, в частности, для помощи внутренне переселенным лицам. Напомнила, что Германия также оказывает помощь для развития социальной инфраструктуры на востоке Украины.

Сообщила, что Германия готова выделить дополнительные средства - почти 85 млн евро - для улучшения перспектив трудоустройства молодых украинцев путем профессионального образования и улучшения жилищной ситуации.

Заявила о значительном прогрессе в переговорах по двусторонним соглашениям. "Наше правительство, вчера буквально, согласовало соглашение о социальном обеспечении. У нас есть также несвязанный финансовый кредит. У нас есть инфраструктурные проекты в районе Мариуполя и Запорожья, порт в Одессе. И для этого эти деньги могут быть использованы", - рассказала Меркель.

Отметила рост торговли между Украиной и Германией более чем на 20% в обе стороны.

Подчеркнула важность борьбы с коррупцией и отметила, что реформы в Украине "частично проводятся довольно трудно", хотя есть и успехи, такие как проведение реформы здравоохранения - 20 млн украинцев уже зарегистрировались в рамках новой системы страхования. Отметила также реформу в области децентрализации, в которой помогает представитель Германии.

Заявила о тесном сотрудничестве в области Минского формата. "К сожалению, у нас нет стабильного перемирия, погибают солдаты на линии соприкосновения. Нам нужно усилить наши усилия, что касается зон разведения (войск - ред.)", - сказала канцлер.

Очень важно, что Украина выполняет свои обязательства даже если это трудно, и Германия будет на стороне Украины

Заявила, что "мы совместно сотрудничаем в том, чтобы ввести миссию ООН, чтобы достичь мира".

Упомянула о планах провести фейковые "местные выборы, которые не соответствуют Минским договоренностям".

Выразила благодарность Раде за продление Особого статуса Донбасса. "Очень важно, что Украина выполняет свои обязательства даже если это трудно, и Германия будет на стороне Украины", - добавила Меркель.

Пообещала дальнейшее сотрудничество в улучшении гуманитарной ситуации на Донбассе.

Заявила, что обсуждала с Порошенко то, что санкции против России связаны с определенным состоянием, и они могут быть смягчены, если будет прогресс. Однако, пока Россия не выполняет Минские договоренности. "Если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени есть отход назад", - отметила Меркель, подытожив, что Германия будет выступать за продление санкций.

НВ