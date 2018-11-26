Во время телефонного разговора с Порошенко Дуда выразил поддержку действиям Украины

Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Дуда провели телефонный разговор об эскалации в Керченском проливе.

Как сообщается на сайте президента Украины, Петр Порошенко и Дуда призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета.

Порошенко проинформировал Дуду об акте агрессии России и действиях Украины в ответ, включая введение режима военного положения.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Президент Польши выразил поддержку действиям Украины.

Ранее сообщалось, что президент Порошенко провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Они договорились о чрезвычайном заседание Комиссии Украина - НАТО в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе,

26 ноября 2018 в 17:00 состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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