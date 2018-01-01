Порошенко: Газопровод Северный поток-2 может стать причиной новой агрессии России Сегодня, 13:08 61 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко и Даля Грибаускайте Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство газопровода Северный поток-2 может стать причиной новой агрессии России.

Об этом Порошенко заявил во время переговоров с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

"Атака против украинских военных моряков указывает на еще одну важную опасность, которую некоторые предпочитают не замечать - строительство Россией объектов в международных водах. И это - еще один весомый аргумент для немедленной остановки строительства Северного потока-2", - заявил Порошенко.

Атака на українських військових моряків вказує на ще одну вагому небезпеку, яку деякі воліють не помічати – будівництво Росією об’єктів у міжнародних водах. І це – ще один вагомий аргумент для негайного зупинення будівництва "Північного потоку-2". pic.twitter.com/RFFCb9Jp9c — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Также президент выразил благодарность литовской стороне за решительное осуждение агрессии РФ в Черном море близ Керченского пролива, когда россияне впервые открыто применили оружие против украинских моряков.

Северный поток – российский газопровод, идущий по дну Балтийского моря из России в Германию. Проложен в обход Украины, чтобы минимизировать прокачку газа через украинскую территорию..