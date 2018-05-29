Порошенко анонсировал подготовку встречи в нормандском формате

Президент Украины Петр Порошенко поручил заместителю главы его Администрации выехать в Берлин для подготовки встречи в нормандском формате.

Об этом он сообщил после переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, пишет 112 Украина.

"Мы твердо рассчитываем, что решение о миротворцах должно быть принято в ближайшее время, и мы договорились в Аахене, что как можно скорее попробуем организовать встречу на высшем уровне нормандского формата. По моему поручению заместитель главы Администрации президента 1 июня едет в Берлин для проведения переговоров о подготовке соответствующей встречи", - добавил Порошенко.

В свою очередь, его немецкий коллега выразил надежду на активизацию работы нормандского формата, пишет Европейская правда.

"Я надеюсь, что нормандский процесс получит новый статус активности, форматы нормандского процесса будут активированы", - сказал он.

При этом Штайнмайер не стал давать прогнозов относительно эффективности будущих встреч.

"Сейчас вряд ли можно сказать, каковы шансы на успех, но процесс важен как таковой во избежание дальнейшей эскалации", - резюмировал он.

Нормандская четверка или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.