«Сейчас мы большие друзья». Кулеба рассказал о людях в Европе, которые ждали поражения Украины в войне 30 декабря, 15:23 Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины / Facebook)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что среди представителей стран Европы были люди, которые ждали поражения Украины в войне с РФ.

В интервью YouTube-каналу Зе Интервьюер он сказал, что эти люди считали, что Украина продержится максимум 10 дней.

«Были, конечно, в Европе люди, которые злорадствовали и ждали нашего поражения. Этого тоже не надо скрывать. Сейчас мы большие друзья: поддерживают, рассказывают, как они нас любят», — отметил министр.

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По его словам, сейчас, общаясь с представителями таких стран, «ты понимаешь, что в том, что они говорят, нет полной искренности, потому что они ждут твоего конца».

13 декабря Кулеба заявлял, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.