Путин готовится объявить об аннексии территорий Украины, но неудачи на фронте снижают патриотизм россиян — британская разведка 27 сентября, 09:19 В Кремле рассчитывают, что аннексия территорий Украины консолидирует патриотическую поддержку войны (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным британской разведки, кремлевский диктатор Владимир Путин должен выступить перед обеими палатами российского парламента в пятницу, 30 сентября. Он может объявить об аннексии захваченных территорий Украины.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в российское руководство рассчитывает, что любое объявление об аннексии будет воспринято как оправдание «специальной военной операции» и укрепит патриотическую поддержку войны против Украины.

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«Это стремление, вероятно, будет подорвано растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на фронте и значительным беспокойством по поводу частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.



Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.

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