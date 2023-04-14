Поражение Украины в войне с РФ приведет к концу «золотого века» Запада — Моравецкий 14 апреля, 05:14 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Если Украина терпит поражение в войне против России, это может привести к концу «золотого века» Запада.

Об этом в своем выступлении в Atlantic Council в Вашингтоне подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, потеря Украины может отразиться на мире на десятилетия и взорвать экономическую силу Запада. По его словам, победа Украины является гарантом не только восстановления, но укрепления экономической силы стран Запада.

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Кроме того, Моравецкий считает , что поражение Украины в развязанной Россией полномасштабной войне может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань . " на следующий день".