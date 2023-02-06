Войска союзников в Москве. Портников описал сценарий реального поражение России 6 февраля, 14:39 Мужчина делает селфи в центре Киева на фоне плаката с изображением горящего Кремля (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Журналист Виталий Портников в интервью Radio NV описал сценарий реального поражения России.

«Реальное поражение кремлевской вертикали может произойти только в том случае, когда войска союзных стран каких-то (которых не существует сейчас в природе, существует только украинская армия) вошли в город-герой Москву. Все остальное — это позиционные бои», — сказал Портников Radio NV.

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Он объяснил это тем, что кремлевский режим основан на силовой вертикали, а не на поддержке общества.

«И если эта силовая вертикаль будет эффективной, то нет никакого значения, какие украинские территории будут потеряны оккупантами. Там могут быть свои внутренние процессы, я с этим совершенно не спорю. Но пока я не вижу никаких предпосылок, чтобы они начались», — добавил журналист.

В начале декабря 2022 года военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил Radio NV, что ВСУ будут вынуждены заходить на территорию РФ, чтобы демилитаризовать стокилометровую зону от украинской границы.

О том, что для защиты Украины украинская армия может оказаться на территории России, в конце декабря заявлял также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.