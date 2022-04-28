Россия чувствует отчаяние из-за провала в Украине — Байден

28 апреля, 18:34
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден, комментируя последние заявления представителей России, заявил, что страна-агрессор испытывает отчаяние из-за провалов в Украине.

На вопрос журналиста, беспокоят ли его заявления Москвы о том, что в Украине якобы воюют Россия и НАТО, глава Белого дома ответил:

«Это неправда, но это беспокоит меня, потому что демонстрирует отчаяние, которое испытывает Россия из-за своей неспособности сделать то, что они планировали сделать в первую очередь… Вместо того, чтобы сказать, что это делают украинцы, получившие определенные средства для отпора российским силам, они утверждают, что „США и вся НАТО“ участвуют в уничтожении российских сил, танков и так далее. Это оправдание за провал…».

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/cXzH7UF4ld0

Во время обращения Байден подтвердил, что решил запросить у Конгресса 33 млрд долларов на выделение дополнительной поддержки Украине, в частности, 20 млрд на военную помощь и 8,5 млрд — на экономическую.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Россия Джо Байден Украина-США Война России против Украины

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