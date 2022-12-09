Поражение России не обязательно будет означать ее распад — политолог 9 декабря, 13:04 Вид на Кремль в Москве, 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

На Западе опасаются распада РФ и потери контроля над ядерным оружием после провала ее украинской авантюры. Однако дезинтеграция страны-террориста — не единственный сценарий, говорится в колонке исполнительного директора Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петра Бурковского.



Тезис о поражении России пугает западный истеблишмент, считает он.

«Значит, и победа Украины тоже должна быть контролируема. И не Украина должна диктовать условия мира России, а Украина должна принять условия, продиктованные США, другими западными государствами. Вот примерно так себе мыслят на Западе. Мы это прекрасно понимаем, стараемся этому противодействовать», — отметил он.

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Украине предстоит борьба до падения автократического режима в Москве. Но если Россия распадется на несколько демократических стран, ничего страшного не произойдет, убежден Бурковский.

При этом, по его словам, разделение империи по национальным границам вовсе не единственный сценарий после поражения РФ.

«Моя точка зрения — будет не распад государств, а может случиться революция. Так в истории России постоянно происходило. Она не распадалась, происходила революция или какие-то восстания — обездоленные люди восставали против правящих классов. Это повторялось из века в век. Только в ХХ веке этот бунт был успешным. Потому его назвали революцией. В СССР в 1991 году произошло тоже восстание масс против правящих коррумпированных элит, и оно тоже было успешным», — полагает политолог.

Он не исключает и гражданскую войну в России, когда обездоленные, бедные классы восстанут против верхушки, которая грабила страну в последние 30 лет.