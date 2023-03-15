«Пора бежать из Москвы». Разговоры о переносе столицы — подготовка к распаду империи — интервью с Давыдюком о сепаратизме в России 15 марта, 21:09 Эксклюзив NV В Кремле начались разговоры о переносе столицы из Москвы в другой город — вглубь России (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Россия уже встала на путь сепаратизма, считает политолог Николай Давыдюк.

И российские элиты уже приступили к подготовке к распаду империи, убежден он.

Не случайно, по мнению политолога, начались разговоры о переносе столицы из Москвы в другой город — вглубь России.

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Какие факторы свидетельствуют о том, что Россия все-таки распадется, и почему Запад до сих пор этого опасается, Давыдюк рассказал в интервью Radio NV.

— В Кремле начали говорить о том, не перенести ли им столицу куда-то вглубь Российской Федерации. Помнится, это и их миллиардер Олег Дерипаска озвучивал. Тюмень, Иркутск, Новосибирск… Они серьезно? Почему они несут эту идею в массы? Зачем придворные олигархи это озвучивают?

— Дерипаска отовсюду драпает и убегает отовсюду, откуда можно. Был в Вашингтоне, жил в Лондоне и оттуда скрылся. И сейчас пора бежать из Москвы. Типичный колобок из украинской сказки.

— На него тоже лисичка найдется, правда?

— Да, а лисичка — это Вооруженные силы Украины, которые просто их очень быстро поставят на колени и заставят платить репарации. Дерипаска, кстати, один из тех олигархов, которые должны заплатить очень много. Напомню, что его младший партнер в Украине сбил человека на Мерседесе, сам за рулем был, бежал в Лондон. А его жена сидит на яхте, которую он обещал продать, ничего не хочет выплачивать.

Возвращаясь к теме столицы, есть несколько историй. Михаил Зигарь в своей книге Вся кремлевская рать пишет историю, что российские олигархи предлагают Путину гипермегапроекты, на которых можно украсть и насытиться.

С точки зрения олигархической (если мы говорим о том, чтобы Дерипаске еще насытиться, потому что санкции все же на него влияют и он теряет деньги), они смотрят, что делает ибн Салман, строящий Неом — большой город в пустыне, минимум 50 миллиардов долларов. Дерипаска не прочь построить что-то в Сибири, где с 50 миллиардов долларов можно будет легко украсть 45, а на Томске, Улан-Уде или Новосибирске сменить вывеску, мол, новая столица.

Это как раз для него будет неплохое пополнение его криптокошелька из-за того, что явно он свое будущее с Россией не связывает. Деньги, разумеется, будут в рублях, но жить он там точно не собирается.

Второе дело — геополитическое и, с военной точки зрения, стратегическое — это создание глубокого тыла внутри России. Они не верят в Московию как в столицу, которая может беречь федерацию. Так в свое время бежали из Петербурга: усиление Финляндии, Швеции, город на Неве делало легкой добычей, когда шведы могли из лука стрелять и попадать в стратегические цели.