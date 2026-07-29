Все пошло не так. Курды слишком далеко, они слишком разные, у них внутри не было единства. Не было внутри страны оппозиционной структуры, именно организации, не отдельных людей, не атомизированного общества, не почти миллиона, которые выходили полгода назад на улицы Тегерана, а именно организованных структур», — объяснил Данилов в эфире Radio NV.

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Он напомнил, что, когда к власти приходил аятолла Хаменеи, он организовал такие структуры через мечети.

«Мечеть была местом, как у Ленина газета Правда или Искра, что у них тогда было. Коллективные организаторы и пропагандисты. Следовательно, пропагандист в оппозиции был, а организатора у них не получилось, некому было раздавать. Нельзя раздать тысячу автоматов и думать, что появится подразделение. Надо правила, нужно структура, распределяющая ресурсы, говорящая людям, что делать. Основная проблема, почему все эти попытки провалились именно в отсутствии действенной структуры», — рассказал эксперт.

Попытки вооружить курдов и иранцев для восстания против иранского режима — что известно

4 марта CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что Центральное разведывательное управление США работает над вооружением курдских сил для разжигания народного восстания в Иране.

Лицо, осведомленное с ходом обсуждений, отметило, что идея состоит в том, чтобы курдские вооруженные силы взяли на себя иранские силы безопасности и заблокировали их, чтобы гражданам Ирана в больших городах было легче выйти на протесты, не рискуя быть снова расстрелянными, как это произошло во время беспорядков в январе.

Другой американский чиновник сказал, что курды могли бы помочь посеять хаос в регионе и истощить военные ресурсы иранского режима. Другие идеи заключались в варианте захвата северной части Ирана для создания буферной зоны для Израиля.

Источники также сообщили, что иранские курды хотят политических гарантий от администрации Трампа, прежде чем обязываться присоединиться к любым усилиям сопротивления. В то же время, в Белом доме также сомневаются в «рабочих отношениях» с курдами.

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6 апреля Трамп заявил, что США отправили партию оружия, которая должна была попасть к протестующим в Иране, но так до них и не дошла — из-за недобросовестных посредников, вероятно, курдских.

5 апреля президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что США пытались тайно вооружить иранских протестующих через курдских посредников за несколько недель до начала нынешней войны — даже в то время, когда Вашингтон вел переговоры с Тегераном.

"Мы отправили протестующим оружие, и его было много", - сказал глава Белого дома и добавил, что считает, что "курды оставили это оружие себе".

При этом представители курдов отрицают получение американского оружия для вооружения иранских повстанцев.

Курды – это этническое меньшинство без официального государства. Сегодня насчитывается около 25-30 миллионов курдов, большинство из которых проживает в регионе, простирающемся через части Турции, Ирака, Ирана, Сирии и Армении. Большинство курдов — мусульмане-сунниты, но курдское население имеет разные культурные, социальные, религиозные и политические традиции, а также разные диалекты.