Попытки России аннексировать территории Украины будут означать опасную эскалацию — генсек ООН 29 сентября, 20:29 Он подчеркнул, что решение российского диктатора Владимира Путина провести аннексию поставит под угрозу перспективы мира (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что попытки Кремля аннексировать временно оккупированные территории Украины будут означать «опасную эскалацию», которая поставит под угрозу перспективы мира в регионе.

Об этом сообщает Reuters.

«Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения», — заявил он.

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Он подчеркнул, что решение российского диктатора Владимира Путина провести аннексию поставит под угрозу перспективы мира.

«Это продлит драматические последствия для мировой экономики, особенно в развивающихся странах, и ограничит нашу способность доставлять жизненно важную помощь по всей Украине и за ее пределами», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль 30 сентября объявит о новой аннексии оккупированных украинских территорий.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.