Попытка похода на Москву могла быть результатом просчета Пригожина — разведка Эстонии 30 июня, 16:26 Евгений Пригожин (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Попытка похода на Москву могла быть результатом просчета главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина — он мог рассчитывать на поддержку некоторых военачальников и на то, что военные регулярной армии РФ будут переходить на сторону «вагнеровцев».

Об этом сказано в сводке разведывательного центра Сил обороны Эстонии, сообщает Postimees.

В эстонской разведке подчеркнули, что «вагнеровцы» столкнулись со слабым сопротивлением, но и на их сторону никто не перешел, а Москва готовилась к обороне и блокировала мосты.

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«Вероятно, Пригожин понял свой просчет и искал выхода из ситуации. В свою очередь, Александр Лукашенко предложил приемлемые гарантии безопасности. Возможно, президент Республики Беларусь был лишь посредником в переговорах, однако длительные дружеские отношения между Лукашенко и Пригожиным оказали важное влияние на развитие событий», — считают в эстонской разведке.

В спецслужбе отметили, что Лукашенко был заинтересован в поиске решения ситуации, поскольку его режим напрямую зависит от стабильности РФ.

Также в разведке считают, что в ближнесрочной перспективе действия «вагнеровцев» не окажут значимого влияния на ход войны.

Заговор Пригожина — что известно

23 июня Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина открыли уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня белорусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.