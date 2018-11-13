"Попытка демонизировать Россию": Москва ответила на обвинения во вмешательстве в систему GPS во время учений НАТО

Помехи были зафиксированы во время учений НАТО

В России назвали безосновательными заявления Министерства обороны Норвегии о причастности российских военных к сбою системы навигации GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.

"Делать такое нам попросту не было нужно. Какой смысл и конечный результат? Я считаю все эти обвинения беспочвенными", - заявил Интерфаксу член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Первый заместитель главы комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Красов отметил, что сбой работы GPS - это "недостатки в технике и недоработки у военнослужащих" НАТО, а обвинения со стороны Норвегии - "очередная попытка демонизировать Россию".

Напомним, что министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что Россия, возможно, стоит за вмешательством в работу системы навигации GPS во время недавних военных учений НАТО Trident Juncture.

Помехи были зафиксированы с 16 октября по 7 ноября и исходили от "российских сухопутных войск на Кольском полуострове".

Военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые стали крупнейшими после окончания холодной войны, прошли с 25 октября по 7 ноября.