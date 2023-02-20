«Впереди тяжелые годы». Байден назвал цель Путина в войне против Украины 20 февраля, 13:06 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

По данным США, российский диктатор Владимир Путин хочет полностью уничтожить Украину. Но Запад будет поддерживать украинцев столько, сколько потребуется.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время брифинга в Киеве, передает РБК-Украина.

«Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина — стереть Украину с карты», — сказал Байден.

Видео дня

Однако он отметил, что военная кампания Путина проваливается, российские оккупанты потеряли половину территорий, которые захватили. При этом войска РФ несут тяжелые потери, а многие люди не видят у России будущего.

«Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями», — высказался глава США.

Байден добавил, что Путин рассчитывал на слабость Украины и разделенность Запада, которые были раньше.

«Он (Путин — ред.) думал, что продержится дольше, чем мы. Я не думаю, что он так думает сейчас», — отметил американский президент.

Также он пообещал поддерживать Украину столько, сколько нужно.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев, хотя его ждали в Польше. Это первый визит Байдена в Украину после полномасштабного вторжения в РФ. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.