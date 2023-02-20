«Впереди тяжелые годы». Байден назвал цель Путина в войне против Украины

20 февраля, 13:06
Поделиться:
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

По данным США, российский диктатор Владимир Путин хочет полностью уничтожить Украину. Но Запад будет поддерживать украинцев столько, сколько потребуется.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время брифинга в Киеве, передает РБК-Украина.

«Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина — стереть Украину с карты», — сказал Байден.

Видео дня

Однако он отметил, что военная кампания Путина проваливается, российские оккупанты потеряли половину территорий, которые захватили. При этом войска РФ несут тяжелые потери, а многие люди не видят у России будущего.

«Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями», — высказался глава США.

Байден добавил, что Путин рассчитывал на слабость Украины и разделенность Запада, которые были раньше.

«Он (Путин — ред.) думал, что продержится дольше, чем мы. Я не думаю, что он так думает сейчас», — отметил американский президент.

Также он пообещал поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Читайте также:
Байден объявил о выделении Украине $500 млн дополнительной помощи во время визита в Киев

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев, хотя его ждали в Польше. Это первый визит Байдена в Украину после полномасштабного вторжения в РФ. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

https://www.youtube.com/embed/MopFQMDRZLg
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Владимир Путин Джо Байден Война России против Украины встреча Байдена и Зеленского визит Джо Байдена в Украину

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X