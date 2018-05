Помпео заявил о "прогрессе" в подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына

Государственный секретарь США Майк Помпео отметил прогресс во время переговоров с северокорейской делегацией во главе с заместителем главы ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем.

На сегодняшней встрече в Нью-Йорке обсуждалась подготовка возможного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Отличный прогресс сегодня во время наших встреч с Ким Ен Чхолем и его командой. Северная Корея и мир выиграют от денуклеаризации Корейского полуострова", - написал он в Twitter.

По словам Помпео, делегация КНДР отправится в Вашингтон в пятницу и передаст Трампу письмо от Ким Чен Ына.

Good progress today during our meetings with Kim Yong Chol and his team. #NorthKorea and the world would benefit greatly from the denuclearization of the Korean Peninsula. pic.twitter.com/QfeALSsxGA