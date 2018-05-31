31 мая 2018, четверг

Помпео заявил о "прогрессе" в подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Майк Помпео встретился с делегацией КНДР

Майк Помпео встретился с делегацией КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео отметил прогресс во время переговоров с северокорейской делегацией во главе с заместителем главы ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем.

На сегодняшней встрече в Нью-Йорке обсуждалась подготовка возможного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Отличный прогресс сегодня во время наших встреч с Ким Ен Чхолем и его командой. Северная Корея и мир выиграют от денуклеаризации Корейского полуострова", - написал он в Twitter.

По словам Помпео, делегация КНДР отправится в Вашингтон в пятницу и передаст Трампу письмо от Ким Чен Ына.

Напомним, что 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

После отмены встречи лидеры КНДР и Южной Кореи провели незапланированную встречу в пограничном пункте Пханмунджом, на которой Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с Дональдом Трампом 12 июня.

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