Помпео заявил о готовности лидера КНДР представить план денуклеаризации

Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео заявил о готовности северокорейского лидера Ким Чен Ына представить план денуклеаризации КНДР.

"У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны... Он сказал, что готов... представить план, который поможет нам достичь этой цели (денуклеаризации)", - рассказал Помпео в интервью телеканалу ABC.

По словам госсекретаря, Вашингтон рассматривают только "полную и необратимую" денуклеаризацию Северной Кореи.

Помпео отметил, что Ким Чен Ын был "очень хорошо подготовлен" к переговорам с американской стороной.

"Надеюсь, я соответствовал", - заключил Помпео.

Напомним, 18 апреля стало известно о встрече Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на территории КНДР. По данным журналистов, Помпео обсуждал детали возможной личной встречи Ким Чен Ына и Трампа.

Впоследствии Трамп подтвердил факт встречи Помпео с Ким Чен Ыном в своем Twitter и отметил, что "встреча прошла очень гладко, у них сложились хорошие отношения".

24 апреля Сенат США утвердил Помпео в должности госсекретаря.