Помпео выразил митрополиту Епифанию поддержку свободы вероисповедания в Украине Сегодня, 03:23 28 Цей матеріал також доступний українською Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео лично пообщался по телефону с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, выразив поддержку США свободы вероисповедания в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении заместителя пресс-секретаря Государственного департамента США Роберта Палладино.

"Госсекретарь Майкл Помпео пообщался сегодня по телефону с новоизбранным предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами свободы вероисповедания, а также украинского суверенитета", - отмечается в обнародованном документе .

Глава американской дипломатии также подчеркнул важность сохранения возможности для всех украинцев молиться согласно их выбору, отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.