13 июля 2018, пятница

Помпео также посетит Хельсинки и встретится с Лавровым

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Помпео поедет вместе с Трампом на встречу с Путиным

Помпео поедет вместе с Трампом на встречу с Путиным

Госдепартамент США сообщает, что госсекретарь Майк Помпео поедет в Хельсинки вместе с президентом США Дональдом Трампом, где тот проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Госдепа, Помпео проведет в Хельсинки встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

"Госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в Хельсинки на встрече президента с президентом России Владимиром Путиным 16 июля", - сообщили в Госдепе.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры будут сложными.

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