Помпео также посетит Хельсинки и встретится с Лавровым

Помпео поедет вместе с Трампом на встречу с Путиным

Госдепартамент США сообщает, что госсекретарь Майк Помпео поедет в Хельсинки вместе с президентом США Дональдом Трампом, где тот проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Госдепа, Помпео проведет в Хельсинки встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

"Госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в Хельсинки на встрече президента с президентом России Владимиром Путиным 16 июля", - сообщили в Госдепе.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры будут сложными.