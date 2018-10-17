17 октября 2018, среда

Помпео: США в скором времени примут решение о санкциях против Турции

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Майк Помпео

Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что ожидает скорого решения о санкциях США против Турции.

Об этом пишет Reuters.

"Мы примем это решение в скором времени", - сказал он.

Помпео подчеркнул, что некоторые санкции были связаны с тем, что Анкара задержала американского пастора Эндрю Брансона, которого выпустили на прошлой неделе.

Напомним, что суд в Турции освободил заключенного американского пастора Эндрю Брансона, которого обвиняли в связях с террористическими организациями. Позже Дональд Трамп провел встречу с освобожденным пастором.

Сам пастор отрицал обвинения в шпионаже. В связи с ситуацией в последние месяцы выросла напряженность между США и Турцией.

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