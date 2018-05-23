Помпео: США продолжают подготовку к встрече Трампа и Ким Чен Ына

Помпео заявил, что США продолжает готовиться к саммиту с КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжает подготовку встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Помпео также подтвердил, что в Вашингтоне по-прежнему рассматривают 12 июня как дату проведения саммита, сообщает Голос Америки.

"Председатель Ким попросил об этой встрече. Президент Трамп согласился. Мы определили дату и время ее проведения и продолжаем работать над ее организацией. Наша цель – добиться общего понимания того, что на ней будет обсуждаться. Я оптимист, но всегда есть вероятность, что в последний момент что-то пойдет не так, и встреча не состоится. Как сказал президент – посмотрим", - отметил глава Госдепа.

Он выразил уверенность, что, если удастся договориться по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, США будут в состоянии обеспечить КНДР достаточным количеством товаров, необходимых для улучшения жизни жителей страны.

"Думаю, в Северной Корее смогут оценить пользу от американских инвестиций, технологий и ноу-хау", - добавил Помпео, отметив, что эта тема затрагивалась в ходе его встречи с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что запланированная на 12 июня историческая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть отложена.