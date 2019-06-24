Помпео заявил о намерении создать глобальную коалицию против Ирана Сегодня, 10:06 Цей матеріал також доступний українською Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS Майк Помпео Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США хотят создать международную коалицию против Ирана во время срочных консультаций на Ближнем Востоке.



Об этом сообщает АР.

Отмечается, что Майк Помпео посетит с визитом Саудовскую Аравию, ОАЭ, а также союзников-суннитов, которые встревожены ситуацией в Иране.

«Мы поговорим с ними о том, как мы можем создать глобальную коалицию, коалицию не только в странах Персидского залива, но и в Азии и в Европе, которые понимают эту проблему и готовы оказать сопротивление крупнейшему в мире государственному спонсору террора», — заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.