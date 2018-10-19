Помпео: США отреагируют на убийство журналиста, если вина Саудовской Аравии будет доказана

Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил Саудовской Аравии целым рядом ответных действий, если причастность Эр-Рияда к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи будет доказана.

"Мы обязательно рассмотрим широкий круг возможных ответных действий. Но я думаю, что важно учитывать факты", - цитирует его заявление Daily Sabah.

Ранее Помпео откинул обвинения, что турецкие власти представили ему доказательства убийства Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Я не видел ни одной записи, я не видел, не слышал ни одной записи. Я не видел расшифровку", - сказал госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп поддержал Помпео, заявив, что информация СМИ о передаче аудиозаписей или видео с убийством журналиста является "фейком".

Secretary of State Mike Pompeo was never given or shown a Transcript or Video of the Saudi Consulate event. FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 октября 2018 г.

Смотрите также В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста. Какие доказательства причастности работников диппредставительства есть у турецкой власти

Напомним, что по данным СМИ, госсекретарь США Майк Помпео дал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману 72 часа на завершение расследования дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Смотрите также Вошел в консульство и пропал. Что известно об исчезновении саудовского журналиста в Стамбуле и почему его ищут три страны

Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он планировал получить необходимые для заключения брака документы. Представители властей Турции утверждают, что Хашкаджи пытали, убили и расчленили в здании консульства. В расправе над журналистом подозревают "отряд убийц" - 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли из Эр-Рияда накануне и сразу после исчезновения Хашкаджи вернулись на родину.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, настаивая, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.