Помпео: США отреагируют на убийство журналиста, если вина Саудовской Аравии будет доказана

Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил Саудовской Аравии целым рядом ответных действий, если причастность Эр-Рияда к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи будет доказана.

"Мы обязательно рассмотрим широкий круг возможных ответных действий. Но я думаю, что важно учитывать факты", - цитирует его заявление Daily Sabah.

Ранее Помпео откинул обвинения, что турецкие власти представили ему доказательства убийства Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Я не видел ни одной записи, я не видел, не слышал ни одной записи. Я не видел расшифровку", - сказал госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп поддержал Помпео, заявив, что информация СМИ о передаче аудиозаписей или видео с убийством журналиста является "фейком".

Secretary of State Mike Pompeo was never given or shown a Transcript or Video of the Saudi Consulate event. FAKE NEWS!