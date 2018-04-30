Помпео: США обязаны добиться денуклеаризации Северной Кореи мирными средствами

Соединенные Штаты обязаны добиться денуклеаризации Северной Кореи мирными средствами для обеспечения безопасности Америки, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает АВС.

"Мы обязаны быть задействованы в дипломатическом процессе, чтобы попытаться найти пути мирного решения, необходимого для того, чтобы Америка не подвергалась риску со стороны Ким Чен Ына и его ракетного арсенала", - сказал дипломат в интервью телеканалу.

Он отметил, что во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне он детально обсудил "механизм" денуклеаризации.

"Мы обсудили грандиозную сделку, касающуюся того, на что это должно быть похоже, каким должен быть этот полный, проверяемый, необратимый механизм", - отметил госсекретарь.

Ранее Помпео заявил о готовности лидера КНДР представить план денуклеаризации.

Напомним, 18 апреля стало известно о встрече Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на территории КНДР. По данным журналистов, Помпео обсуждал детали возможной личной встречи Ким Чен Ына и Трампа.

Впоследствии Трамп подтвердил факт встречи Помпео с Ким Чен Ыном в своем Twitter и отметил, что "встреча прошла очень гладко, у них сложились хорошие отношения".

24 апреля Сенат США утвердил Помпео в должности госсекретаря.