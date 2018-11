Помпео: США не ищут новой "холодной войны" с Китаем

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не намерен развязывать новую "холодную войну" с Китаем.

Об этом он заявил 9 ноября по итогам встречи с официальными представителями Китая в Вашингтоне.

Кроме того, он выразил "обеспокоенность" в связи с военной политикой Китая и задержанием мусульман-уйгуров.

#BREAKING Pompeo says US not seeking new 'Cold War' with China