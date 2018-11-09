09 ноября 2018, пятница

Помпео: США не ищут новой "холодной войны" с Китаем

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Вашингтон и Пекин провели переговоры на уровне министров иностранных дел и обороны

Вашингтон и Пекин провели переговоры на уровне министров иностранных дел и обороны

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не намерен развязывать новую "холодную войну" с Китаем.

Об этом он заявил 9 ноября по итогам встречи с официальными представителями Китая в Вашингтоне.

Кроме того, он выразил "обеспокоенность" в связи с военной политикой Китая и задержанием мусульман-уйгуров.

В пятницу в формате "два плюс два" прошла встреча госсекретаря Майка Помпео, министра обороны США Джеймса Мэттиса с китайскими коллегами Ян Цзечи и Вэй Фэнхэ. Переговоры должны были состояться в Пекине в октябре, но были отложены после того, как Вашингтон объявил о новых поставках оружия Тайваню, а американские и китайские корабли едва не столкнулись в Южно-Китайском море.

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Отношения между США и Китаем обострились из-за торговой войны, а также обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Пекин пытается вмешаться в выборы в Конгресс США.

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