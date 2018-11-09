Помпео: США не ищут новой "холодной войны" с Китаем

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не намерен развязывать новую "холодную войну" с Китаем.
Об этом он заявил 9 ноября по итогам встречи с официальными представителями Китая в Вашингтоне.
Кроме того, он выразил "обеспокоенность" в связи с военной политикой Китая и задержанием мусульман-уйгуров.
#BREAKING Pompeo says US not seeking new 'Cold War' with China— AFP news agency (@AFP) 9 ноября 2018 г.
В пятницу в формате "два плюс два" прошла встреча госсекретаря Майка Помпео, министра обороны США Джеймса Мэттиса с китайскими коллегами Ян Цзечи и Вэй Фэнхэ. Переговоры должны были состояться в Пекине в октябре, но были отложены после того, как Вашингтон объявил о новых поставках оружия Тайваню, а американские и китайские корабли едва не столкнулись в Южно-Китайском море.
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