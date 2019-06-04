Помпео: США не хотят войны с Ираном и готовы к переговорам по «северокорейскому сценарию» 4 июня, 02:29 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Piroschka Van De Wouw Майк Помпео REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не хотят воевать с Ираном и готовы к переговорам с этой страной.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом Помпео заявил в интервью швейцарской вещательной компании RTS.

«Мы очень ясно давали понять в последние недели и месяцы, что мы не хотим войны», — заявил Помпео.

Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что готов к переговорам с Ираном, подчеркнул Помпео.

По словам госсекретаря, у США есть ряд требований к Тегерану: остановить ядерную программу, прекратить наращивать ракетную программу таким образом, чтобы она представляла опасность для других стран, а также отказаться от «террористической кампании».

«Когда Иран будет готов к разговору, к разговору о том, что они будут вести себя как нормальная страна, тогда и мы будем готовы к такому разговору. Он произойдет на любом уровне», — заявил Помпео в ответ на вопрос о том, возможна ли вообще встреча Трампа и президента Ирана Хасана Роухани.

На вопрос, может ли подобная встреча пройти по тому же сценарию, что и встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Помпео заявил, что он считает это возможным.