Помпео: США и КНДР возобновят переговоры на следующей неделе

Переговоры США и КНДР возобновятся на следующей неделе, уверен Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном возобновятся "где-то на следующей неделе".

Во время выступления в Сеуле Помпео отметил, что это произойдет очень быстро после того, как он и представители делегации КНДР вернутся домой, сообщает Associated Press.

При этом американский госсекретарь не назвал конкретную дату переговоров.

Помпео также добавил, что президент Дональд Трамп возглавляет переговоры, однако именно госсекретарь станет тем человеком, "который будет двигать этот процесс вперед".

Он подчеркнул, что и США, и КНДР провели много работы, результаты которой не были включены в итоговый документ, подписанный Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Теперь, по словам госсекретаря, стороны будут работать над достижением прогресса в этих вопросах.

Ранее Помпео заявлял, что основной этап разоружения КНДР завершится к 2020 году.

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".