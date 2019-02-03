Помпео: США готовы вести с Россией переговоры о контроле над вооружениями Сегодня, 02:21 56 Цей матеріал також доступний українською EPA Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах EPA

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, союзников и партнеров; поддается проверке и исполнению (...) Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", - говорится в заявлении госсекретаря США.

Помпео сообщил, что Вашингтон предоставил Москве и "другим участникам" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официальное уведомление о том, что США выйдут из ДРСМД через шесть месяцев в соответствии со 15 статьей документа.

В Госдепартаменте подчеркнули, что РФ не предприняла необходимых шагов, чтобы исправить ситуацию. В частности, Москва продолжает нарушать пункт соглашения, который предполагает, что ни одна из сторон договора не должна производить, владеть или испытывать наземную ракетную систему средней дальности от 500 км до 5,5 тыс. км.



"Соединенные Штаты серьезно относятся к своим договорным обязательствам и не будут бездействовать, когда другие нарушают свои обязательства. Нарушения договорных обязательств должны иметь последствия", - говорится в заявлении.

Напомним, со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией. Он дал Москве 60 дней на исправление ситуации, иначе договор будет аннулирован окончательно.

Договор от 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.