Помпео: Россия должна вывести войска из Грузии

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию вывести свои войска из грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Об этом он заявил во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты поддерживают суверенитет Грузии и территориальную целостность в международно признанных границах. Мы призываем Россию выполнить все ее обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года, вывести свои силы на доконфликтные позиции", - заявил государственный секретарь США.

Кроме того, Помпео заявил, что США настаивают на отмене признания грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами и обеспечении свободного доступа гуманитарной помощи в эти регионы.

В 2018 году исполнится десять лет с момента вторжения России в Грузию и оккупации россиянами Абхазии и Южной Осетии.

Смотрите также Российско-грузинская война 2008 года: Сегодня исполняется девять лет со дня вторжения

8 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию грузинского региона Южная Осетия. После пятидневных боевых действий Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 228 гражданских лиц. Число раненых и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих.