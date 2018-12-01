Помпео: Россия длительное время нарушала договор о ликвидации ракет
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия долгое время нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Об этом Помпео заявил перед началом двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
"Россия нарушила западные ценности международного сотрудничества и порядка, вторглась на территорию суверенных стран - Грузии и Украины. Москва также применила нервный агент, прямо здесь, в Европе, в нарушение конвенции по запрещению химического оружия, которую она также подписала... Россия нарушала Договор о РСМД в течение многих лет. И список нарушений продолжается", - цитирует Помпео Европейская правда.
Помпео подчеркнул, что НАТО для США является незаменимым институтом, но президент Дональд Трамп хочет честного распределения финансирования.
Смотрите также
- США объявили, что выйдут из Договора с Россией об уничтожении ракет средней и малой дальности. Чем это может обернуться
Ранее президент США Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.
Во время визита в Москву советник Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.
Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
Фактически, договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.
По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.