Помпео: Россия длительное время нарушала договор о ликвидации ракет Сегодня, 13:30 4 Цей матеріал також доступний українською Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия долгое время нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом Помпео заявил перед началом двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Россия нарушила западные ценности международного сотрудничества и порядка, вторглась на территорию суверенных стран - Грузии и Украины. Москва также применила нервный агент, прямо здесь, в Европе, в нарушение конвенции по запрещению химического оружия, которую она также подписала... Россия нарушала Договор о РСМД в течение многих лет. И список нарушений продолжается", - цитирует Помпео Европейская правда.

Помпео подчеркнул, что НАТО для США является незаменимым институтом, но президент Дональд Трамп хочет честного распределения финансирования.

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Ранее президент США Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

Во время визита в Москву советник Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Фактически, договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.