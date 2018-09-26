Помпео раскритиковал ЕС за намерения обходить санкции США против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал планы Евросоюза относительно создания механизма, который позволит европейским компаниям вести торговлю с Ираном в обход санкций США.

Американский госсекретарь заявил, что он "обеспокоен и глубоко разочарован" объявленными накануне планами ЕС, сообщает Reuters.

"Это одна из самых контрпродуктивных мер, которые можно себе представить для регионального и глобального мира и безопасности. Поддерживая доходы режима, вы укрепляете рейтинг Ирана в качестве государственного спонсора терроризма номер один", - сказал Помпео.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен создать специальный финансовый институт, чтобы обеспечить финансовые операции с Ираном в обход американских санкций.

Советник президента США Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не позволит Евросоюзу свести на нет санкции против Ирана.