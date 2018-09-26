26 сентября 2018, среда

Помпео раскритиковал ЕС за намерения обходить санкции США против Ирана

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Майк Помпео разочарован решением ЕС относительно обхода санкций против Ирана

Майк Помпео разочарован решением ЕС относительно обхода санкций против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал планы Евросоюза относительно создания механизма, который позволит европейским компаниям вести торговлю с Ираном в обход санкций США.

Американский госсекретарь заявил, что он "обеспокоен и глубоко разочарован" объявленными накануне планами ЕС, сообщает Reuters.

"Это одна из самых контрпродуктивных мер, которые можно себе представить для регионального и глобального мира и безопасности. Поддерживая доходы режима, вы укрепляете рейтинг Ирана в качестве государственного спонсора терроризма номер один", - сказал Помпео.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен создать специальный финансовый институт, чтобы обеспечить финансовые операции с Ираном в обход американских санкций.

Советник президента США Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не позволит Евросоюзу свести на нет санкции против Ирана.

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