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Помпео прокомментировал возможность военного вмешательства США для защиты своих дипломатов в Венесуэле

Вчера, 08:32
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EPA

США готовы сделать все для защиты своих граждан в Венесуэле, заявил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон может применить все необходимые меры для защиты своих дипломатов в Венесуэле.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста в программе The Laura Ingraham Show, готов ли он обратиться к президенту с просьбой об отправке войск в Венесуэлу в случае угрозы безопасности американским дипломатам.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан", - сказал Помпео.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

После этого Госдеп США сообщил, что часть американских дипломатов покинет Венесуэлу.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявилпрезидент РФ Владимир Путин.

Теги:   Венесуэла США Майк Помпео

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