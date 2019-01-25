Помпео прокомментировал возможность военного вмешательства США для защиты своих дипломатов в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон может применить все необходимые меры для защиты своих дипломатов в Венесуэле.
Об этом он сказал,
отвечая на вопрос журналиста в программе The Laura Ingraham Show, готов ли он
обратиться к президенту с просьбой об отправке войск в Венесуэлу в случае
угрозы безопасности американским дипломатам.
"Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан", - сказал Помпео.
Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.
В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
После этого Госдеп США сообщил, что часть американских дипломатов покинет Венесуэлу.
Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявилпрезидент РФ Владимир Путин.