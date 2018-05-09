Помпео планирует вернуть из КНДР американских политзаключенных

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Северную Корею планирует вернуть трех американских политзаключенных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Южной Кореи.

Хотя президент США Дональд Трамп заявил, что было бы "замечательно", если бы американские заключенные были освобождены, Помпео сообщил журналистам, что он не получил такого задания, однако надеется, что Северная Корея "поступит правильно".

"Мы поговорим об этом снова сегодня. Я думаю, это был бы большой жест, если они захотят это сделать", – отметил Помпео.

На данный момент в КНДР задержаны трое граждан США: корейско-американский миссионер Ким Донг-Чул, преподаватель Ким Санг-Дук, также известный как Тони Ким, который около месяца обучал студентов в Университете науки и технологий Пхеньяна до его ареста в 2017 году, и Ким Хак-Сон, который также преподавал в УНТП.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 апреля, государственный секретарь США Майк Помпео посетит Северную Корею для подготовки встречи американского президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Дональд Трамп ранее заявлял, что место и дата встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже согласованы. По данным СМИ, переговоры могут пройти в Сингапуре в середине июня.

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Напомним, 18 апреля стало известно о встрече Помпео с Ким Чен Ыном на территории КНДР. Позже Белый дом обнародовал фото встречи Майка Помпео с Ким Чен Ыном.