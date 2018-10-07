Помпео отправился на переговоры в КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео покинул Японию и вылетел в столицу КНДР Пхеньян.
Об этом передает NK News.
Сообщается, что во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Помпео обсудит будущий саммит США-КНДР и денуклеаризацию Северной Кореи.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что 7 октября госсекретарь Майк Помпео посетит столицу КНДР и проведет встречу с Ким Чен Ыном.
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