07 октября 2018, воскресенье

Помпео отправился на переговоры в КНДР

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Госсекретарь Помпео проведет встречу с Ким Чен Ыном

Госсекретарь Помпео проведет встречу с Ким Чен Ыном

Государственный секретарь США Майк Помпео покинул Японию и вылетел в столицу КНДР Пхеньян.

Об этом передает NK News.

Сообщается, что во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Помпео обсудит будущий саммит США-КНДР и денуклеаризацию Северной Кореи.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что 7 октября госсекретарь Майк Помпео посетит столицу КНДР и проведет встречу с Ким Чен Ыном.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове