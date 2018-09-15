Помпео обвинил РФ в намерениях сорвать санкции против Северной Кореи

Глава Госдепа США Майк Помпео во время брифинга заявил, что Россия пытается помочь КНДР выйти из-под санкций.

Об этом сообщает Reuters.

"Россия активно работает над тем, чтобы подорвать международные санкции против Северной Кореи", - заявил Помпео.

Он добавил, что применение санкций ООН имеет важное значение для достижения денуклеаризации Северной Кореи.

Напомним, что США созвали внеочередное заседание Совбеза ООН в отношении Северной Кореи на понедельник, 17 сентября.

В начале августа Совбез ООН опубликовал доклад о том, что КНДР не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, хотя весной северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом подписал соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Хейли обвинила Россию в попытках скрыть нарушения санкций ООН против Северной Кореи после того, как Москва пыталась внести изменения в независимый отчет о нарушении санкций.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также, о намерении отказаться от северокорейской ядерной программы Ким Чен Ын объявили во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.