Помпео о развертывании российских С-300 в Сирии: Это серьезная эскалация

Государственный секретарь США Майк Помпео расценил поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию как "очень серьезную эскалацию", но отказался комментировать, ответит ли Вашингтон на этот шаг.

"Доставка Россией ЗРК С-300 в Сирию представляет больший риск для всех в зоне поражения и для стабильности на Ближнем Востоке. Мы считаем это очень серьезной эскалацией", - цитирует The Times Of Israel заявление Помпео.

Напомним, что 2 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия завершила поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 для нужд противовоздушной обороны Сирии. Поставки комплексов С-300 включали четыре пусковые установки и сопутствующее оборудование.

Решение о развертывании ЗРК С-300 в Сирии было принято после уничтожения ПВО Сирии российского самолета Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военных.

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