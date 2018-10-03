03 октября 2018, среда

Помпео о развертывании российских С-300 в Сирии: Это серьезная эскалация

3 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майк Помпео: Развертывание ЗРК С-300 в Сирии – это серьезная эскалация

Майк Помпео: Развертывание ЗРК С-300 в Сирии – это серьезная эскалация

Государственный секретарь США Майк Помпео расценил поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию как "очень серьезную эскалацию", но отказался комментировать, ответит ли Вашингтон на этот шаг.

"Доставка Россией ЗРК С-300 в Сирию представляет больший риск для всех в зоне поражения и для стабильности на Ближнем Востоке. Мы считаем это очень серьезной эскалацией", - цитирует The Times Of Israel заявление Помпео.

Напомним, что 2 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия завершила поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 для нужд противовоздушной обороны Сирии. Поставки комплексов С-300 включали четыре пусковые установки и сопутствующее оборудование.

Решение о развертывании ЗРК С-300 в Сирии было принято после уничтожения ПВО Сирии российского самолета Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военных.

Смотрите также

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове