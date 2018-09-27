Помпео исключил снятие санкций с КНДР до полной денуклеаризации

Государственный секретарь США Майк Помпео исключил преждевременное снятие международных санкций с КНДР, предупредив, что уход Пхеньяна от денуклеаризации "неизбежно приведет к все возрастающей изоляции и давлению".
Об этом он заявил во время выступления в Совете Безопасности ООН, передает Reuters.
"Обеспечение реализации санкций Совета Безопасности должно продолжаться настойчиво и независимо от обстоятельств, пока мы полностью не осуществим окончательную, верифицируемую денуклеаризацию", - сказал Помпео.
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Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что на полную денуклеаризацию Северной Кореи могут уйти годы.
США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.
Однако, по данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.
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