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Помпео и Маас обсудили Украину: «Очень важно следить за событиями в Киеве»

31 мая, 21:07
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Помпео и Маас обсудили Украину: «Очень важно следить за событиями в Киеве» - фото

Markus Schreiber / Pool via REUTERS

Майк Помпео и Хайко Маас

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили вопросы международной политики в отношении Украины.

Как передает Голос Америки, Помпео отметил поддержку Берлина санкционного режима против РФ «за ее агрессию в Украине и применение химического оружия в Великобритании».

Глава МИД Германии, в свою очередь, подчеркнул важность взаимодействия между США и Германией в отношении Украины и необходимость для России «немедленно предпринять конструктивные шаги — в отношении Украины прежде всего».

«Многие конфликты и вызовы, стоящие перед нами, могут быть решены только в координации и сотрудничестве с нашими американскими друзьями и мы намерены так делать… Это справедливо в отношении Украины», — отметил Маас.

Глава немецкой дипломатии также рассказал об итогах визита в Киев. По его словам, президент Владимир Зеленский «заслуживает нашу полную поддержку» в продолжении реформ в Украине.

«На теперь, очень важно следить за событиями в Украине. Это также справедливо для Минского процесса. Здесь нужен прогресс. Мы преодолели препятствия здесь и хотим как можно скорее установить сотрудничество на разных уровнях, в нормандском формате, или на других уровнях», — сказал он.

Напомним, что во время визита в Киев Маас заявил, что стороны намерены реанимировать переговоры в Минском формате для урегулирования ситуации на Донбассе.

Теги:   Майк Помпео Хейко Маас Нормандский формат Минские переговоры Украина США Германия

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