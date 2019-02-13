Помпео допустил, что Россия может "открыть фронт" в Польше Вчера, 23:16 566 Цей матеріал також доступний українською EPA Майк Помпео EPA

Государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Варшаву допустил, что следующим объектом агрессии со стороны России и ее президента Владимира Путина может стать Польша.

Об этом сообщает Голос Америки.

"С началом пятого года войны Владимира Путина против Украины – войны, которую он начал на европейской земле, – мы серьезно относимся к беспокойству, что может однажды попробовать открыть фронт прямо здесь", – сказал он.

По словам госсекретаря США, РФ имеет замысел доминировать в Европе.

"Россия имеет большой замысел доминировать в Европе и усилить свое влияние на мировой арене. Владимир Путин стремится расколоть НАТО, ослабить Соединенные Штаты и подорвать западные демократии", – считает Помпео.