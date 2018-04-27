Помпео: Большая группа стран ждет от Украины реформ для вступления в НАТО

Большая группа стран ждет от Украины шагов, после которых страну смогут пригласить в НАТО.
Такую позицию высказал новоназначенный руководитель Государственного департамента США Майк Помпео после встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов альянса
Об этом пишет Европейская правда.
"Большая группа (стран, - ред.) надеются, что украинцы начнут осуществлять действия, после которых их можно будет пригласить к членству в НАТО", - сказал Помпео.
При этом, по его словам, на встрече обсуждались различные подходы к предоставлению Украине Плана действий для вступления в альянс.
Госсекретарь отметил необходимость проведения многих реформ, чтобы "пройти долгий путь, и этого достичь".
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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудили стремление Украины к обретению членства в альянсе. Среди стран-кандидатов, которые осуществили прогресс, руководство НАТО отметило: Македонию, Грузию и Боснию.
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