Помпео: Анкара может столкнуться с санкциями, если будет покупать российские комплексы С-400

Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Турцию от дальнейшего приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил представитель Госдепа на брифинге в Брюсселе, передает Радио Свобода.

Как сообщается, Помпео напомнил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, что система С-400, радары и ракетные батареи не будут интегрированы с силами союзников НАТО в Анкаре.

"Секретарь подчеркнул серьезность опасений США... если они продолжат. Он попросил Чавушоглу внимательно рассмотреть взаимосовместимые системы НАТО", - заявил представитель Госдепа.

Он добавил, что Помпео также напомнил своему турецкому коллеге, что Анкара может столкнуться с санкциями, если будет покупать С-400.

Напомним, Турция и Россия договорились о сокращении сроков поставки российских ЗРК С-400.

Переговоры о закупке Турцией (является членом НАТО) российских ЗРК С-400 велись с 2016 года. В июле 2017 года Москва и Анкара достигли договоренности по этой сделке, сумма которой составляет $2,5 млрд.

Планы закупить российские ЗРК вызвали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона в связи с переговорами Анкары и Москвы. Он также рассказал, что оплата по контракту уже состоялась, но суммы не называл.