Помощник Путина: Встреча глав стран "нормандской четверки" пока не планируется

В России заявили, что встреча в "нормандском формате" пока не планируется

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча глав стран "нормандской четверки" пока не планируется.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Пока не предвидится", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, когда может произойти такая встреча.

Напомним, что в 2014 году с целью мирного решения конфликта на Донбассе лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в "нормандском формате". С того времени состоялось несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.