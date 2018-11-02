Помощник Путина: Встреча глав стран "нормандской четверки" пока не планируется

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча глав стран "нормандской четверки" пока не планируется.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Пока не предвидится", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, когда может произойти такая встреча.
Напомним, что в 2014 году с целью мирного решения конфликта на Донбассе лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в "нормандском формате". С того времени состоялось несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.
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