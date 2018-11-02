02 ноября 2018, пятница

Помощник Путина: Встреча глав стран "нормандской четверки" пока не планируется

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В России заявили, что встреча в

В России заявили, что встреча в "нормандском формате" пока не планируется

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча глав стран "нормандской четверки" пока не планируется.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Пока не предвидится", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, когда может произойти такая встреча.

Напомним, что в 2014 году с целью мирного решения конфликта на Донбассе лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в "нормандском формате". С того времени состоялось несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове