Помощник Путина воспел "геополитическое одиночество" России

Помощник президента России Владислав Сурков опубликовал в журнале Россия в глобальной политике статью о геополитическом одиночестве РФ.

"Россия это западно-восточная страна-полукровка. С ее двуглавой государственностью, гибридной ментальностью, межконтинентальной территорией, биполярной историей она, как положено полукровке, харизматична, талантлива, красива и одинока", - считает Сурков.

По мнению помощника Путина, Россия на протяжении веков склонялась то к Западу, то к Востоку, но решила выбрать третий путь.

Поэтому Сурков приходит к выводу, что Россия сама себе союзник и ее ожидает геополитическое одиночество. Оно может выглядеть либо как "прозябание бобыля на отшибе", либо как "счастливое одиночество лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации".

Сурков заканчивает статью обещанием: "Будет трудно, не раз вспомнится классика отечественной поэзии: Вокруг только тернии, тернии, тернии... б***ь, когда уже звезды?! Будет интересно. И звезды будут".