Помощник госсекретаря США: Северный поток-2 и Турецкий поток - это политические инструменты Сегодня, 21:43 59 Цей матеріал також доступний українською В Госдепе считают Северный поток-2 политическим инструментом

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что США выступают против строительства газопровода Северный поток - 2, поскольку считают его не коммерческим, а политическим инструментом, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Фэннона, Северный поток -2 - это один из проектов, которые дают возможность России обойти при поставках газа Украину и получить прямой доступ к крупнейшим европейским рынкам.

"Проект "Турецкий поток" через Черное море также является политическим инструментом", - сказал он.

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"Учитывая российские агрессивные действия, сейчас подходящее время, чтобы cфокусировать внимание на этой проблеме", - отметил Фэннон.

Чиновник подчеркнул, что США продолжают поддерживать диверсификацию источников поставок энергоресурсов в Европу, включая альтернативные источники энергии, а также замечают рост обеспокоенности Северным потоком - 2 в Германии и других странах.

Напомним, что группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Ранее против Северного потока-2 выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.