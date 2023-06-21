Латвия готовится передать Украине все свои вертолеты — премьер-министр

21 июня, 16:12
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Кришьянис Кариньш (Фото:Скриншот видео Independent/Youtube)

Кришьянис Кариньш (Фото:Скриншот видео Independent/Youtube)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в среду, 21 июня, сообщил, что его страна готовится завершить передачу всех своих вертолетов Украине.

«Все наши ракеты Stinger сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо — мы отправляем в Украину», — сообщил Кариньш на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

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Он отметил, что правительство выделило Украине военную помощь в размере более 1% своего ВВП.

Также он подчеркнул, что Латвия тренирует украинских солдат и предоставляет ВСУ боеприпасы и беспилотники.

«Наши друзья, украинцы — это борцы за свободу, а мы сейчас являемся теми, кто поддерживает свободу», — заявил министр.

Ранее Латвия решила отправить гуманитарную помощь Украине, которая необходима для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вертолеты Латвия Премьер-министр

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