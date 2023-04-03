Дания и Норвегия передадут Украине 8000 артснарядов, а Австралия — 100 систем дистанционного вооружения 3 апреля, 16:05 Запад договорился помогать Украине боеприпасами, чтоб эффективно противостоять РФ (Фото:Fabian Bimmer/File Photo/Reuters)

Норвегия и Дания совместно передадут Украине 8000 артиллерийских снарядов для эффективной борьбы против оккупационных войск РФ.

Об этом сообщили в Минобороны Норвегии, пишет Daha.

В ведомстве отметили, что Осло предоставит 155-мм артиллерийские снаряды, а Копенгаген — соответствующие взрыватели к ним.

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«Украина испытывает значительную потребность в артиллерийских боеприпасах. Норвегия будет способствовать этому по мере возможности. Как для безопасности Европы, так и для безопасности Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России», — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Там также подчеркнули, что эта помощь будет в дополнение к уже переданным Данией САУ Caesar.

Кроме того, Австралия планирует в течение двух лет поставить Украине 100 систем дистанционного вооружения (RWS) на сумму до 80 млн долларов. Об этом сообщает оборонная австралийская компания Electro Optic Systems.

В контракт включены запасные части и сопутствующие услуги.

Системы дистанционного вооружения используются несколькими военными службами в Австралии, Северной Америке, Европе и Азии. RWS может интегрироваться в различные транспортные средства и платформы и использоваться для широкого спектра задач. Она обеспечит полную боевую готовность, поскольку экипаж управляет системой, защищенной внутри транспортного средства.

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь идет о закупке 1 млн боеприпасов. Вскоре к этим странам присоединилась Испания.

24 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что общее количество стран-участниц возросло до 20.